W Niemczech ceny laptopów w październiku 2026 roku były prawie o 15% wyższe niż rok wcześniej. Komputery stacjonarne w tym okresie podrożały o ponad 13%, informuje Der Spiegel, powołując się na niemiecki Federalny Urząd Statystyczny.

Popyt ze strony centrów danych AI

Urząd Statystyczny wskazał zwiększony popyt na pojemność do przechowywania danych w centrach danych wykorzystywanych przez branżę sztucznej inteligencji jako jedną z przyczyn wzrostu cen. Znajduje to również odzwierciedlenie w cenach nośników danych dla konsumentów.

Dyski twarde kosztowały w październiku o 40,8% więcej niż rok wcześniej. Ceny kart pamięci, pamięci USB i podobnych urządzeń wzrosły o 22,1%. Dla porównania, ogólny poziom cen konsumpcyjnych w Niemczech wzrósł w październiku o 2,8% rok do roku.

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Drożeją konsole i telefony

Konsole do gier podrożały w ciągu roku o 13%, a telefony komórkowe bez umowy — o ponad 12%. Koszt smartwatchy, monitorów aktywności i podobnych urządzeń wzrósł o około 6%. Jednocześnie ceny czytników e-booków prawie się nie zmieniły.

Obecny wzrost cen poprzedzały spadki cen w poprzednich latach. W 2025 roku stacjonarne komputery PC były tańsze o ponad 16%, a laptopy o około 9% w porównaniu z 2020 rokiem. Według statystyków było to związane przede wszystkim ze zmniejszeniem nadprodukcji, która powstała podczas pandemii COVID-19.

Telewizory i sprzęt gospodarstwa domowego tanieją

Na tle wzrostu cen komputerów niektóre kategorie elektroniki i sprzętu gospodarstwa domowego w Niemczech potaniały. Telewizory kosztowały w październiku o 9,2% mniej niż rok wcześniej, a aparaty fotograficzne — o 2,5% mniej. Ceny zmywarek spadły o 7%, automatycznych ekspresów do kawy i ekspresów do espresso — o 5,4%, a pralek — o ponad 4%.

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