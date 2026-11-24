В Германии цены на ноутбуки в октябре 2026 года были почти на 15% выше, чем годом ранее. Стационарные компьютеры за этот период подорожали более чем на 13%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии.

Спрос со стороны дата-центров ИИ

Статистическое ведомство назвало одной из причин роста цен повышенный спрос на мощности для хранения данных в центрах обработки данных, которые использует индустрия искусственного интеллекта. Это также отразилось на стоимости носителей информации для потребителей.

Жесткие диски в октябре стоили на 40,8% больше, чем годом ранее. Цены на карты памяти, USB-накопители и подобные устройства выросли на 22,1%. Для сравнения, общий уровень потребительских цен в Германии в октябре вырос на 2,8% в годовом выражении.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дорожают консоли и телефоны

Игровые консоли за год подорожали на 13%, а мобильные телефоны без контракта — более чем на 12%. Стоимость смарт-часов, фитнес-трекеров и аналогичных устройств повысилась примерно на 6%. В то же время цены на устройства для чтения электронных книг почти не изменились.

Нынешнему подорожанию предшествовало снижение цен в предыдущие годы. В 2025 году стационарные ПК были более чем на 16% дешевле, а ноутбуки — примерно на 9% дешевле, чем в 2020 году. По данным статистиков, это было связано прежде всего с сокращением перепроизводства, возникшего во время пандемии COVID-19.

Телевизоры и бытовая техника дешевеют

На фоне роста стоимости компьютеров некоторые категории электроники и бытовой техники в Германии подешевели. Телевизоры в октябре стоили на 9,2% меньше, чем годом ранее, камеры — на 2,5% меньше. Цены на посудомоечные машины снизились на 7%, на автоматические кофемашины и эспрессо-машины — на 5,4%, а на стиральные машины — более чем на 4%.

Читай нас в