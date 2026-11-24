德国2026年10月的笔记本电脑价格比一年前高出近15%。同期，台式电脑价格上涨超过13%，《明镜周刊》报道，并援引德国联邦统计局的数据。

AI数据中心的需求

统计局将人工智能行业使用的数据中心对数据存储容量需求增加列为价格上涨的原因之一。这也反映在消费者数据存储设备的价格上。

10月，硬盘价格比一年前高出40.8%。存储卡、USB闪存盘和类似设备的价格上涨了22.1%。相比之下，德国10月总体消费者价格水平同比上涨2.8%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

游戏机和手机正在涨价

游戏机价格一年内上涨13%，无合约手机价格上涨超过12%。智能手表、健身追踪器和类似设备的价格上涨约6%。与此同时，电子书阅读器的价格几乎没有变化。

当前的价格上涨之前是过去几年的价格下降。2025年，台式电脑比2020年便宜超过16%，笔记本电脑则便宜约9%。据统计人员称，这主要与COVID-19疫情期间出现的过剩生产减少有关。

电视和家用电器价格下降

在电脑价格上涨的背景下，德国部分电子产品和家用电器类别的价格有所下降。10月，电视价格比一年前低9.2%，相机价格低2.5%。洗碗机价格下降7%，全自动咖啡机和意式咖啡机价格下降5.4%，洗衣机价格下降超过4%。

关注我们在