У Німеччині ціни на ноутбуки в жовтні 2026 року були майже на 15% вищими, ніж за рік до того. Стаціонарні комп’ютери за цей період подорожчали більш ніж на 13%, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Федеральне статистичне відомство Німеччини.

Попит ШІ-центрів обробки даних

Статистичне відомство назвало однією з причин зростання цін підвищений попит на ємності для зберігання даних у центрах обробки даних, які використовує індустрія штучного інтелекту. Це також відобразилося на вартості носіїв інформації для споживачів.

Жорсткі диски у жовтні коштували на 40,8% більше, ніж торік. Ціни на карти пам’яті, USB-накопичувачі та подібні пристрої зросли на 22,1%. Для порівняння, загальний рівень споживчих цін у Німеччині в жовтні зріс на 2,8% у річному вимірі.

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Дорожчають консолі та телефони

Ігрові консолі за рік подорожчали на 13%, а мобільні телефони без контракту — більш ніж на 12%. Вартість смартгодинників, фітнес-трекерів та аналогічних пристроїв підвищилася приблизно на 6%. Водночас ціни на пристрої для читання електронних книжок майже не змінилися.

Нинішньому подорожчанню передувало зниження цін у попередні роки. У 2025 році стаціонарні ПК були більш ніж на 16% дешевшими, а ноутбуки — приблизно на 9% дешевшими, ніж у 2020-му. За даними статистиків, це було пов’язано насамперед зі скороченням надвиробництва, що виникло під час пандемії COVID-19.

Телевізори й побутова техніка дешевшають

На тлі зростання вартості комп’ютерів деякі категорії електроніки та побутової техніки в Німеччині подешевшали. Телевізори у жовтні коштували на 9,2% менше, ніж роком раніше, камери — на 2,5% менше. Ціни на посудомийні машини знизилися на 7%, на автоматичні кавомашини та еспресо-машини — на 5,4%, а на пральні машини — більш ніж на 4%.

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