W Hiszpanii tenisista Rafael Nadal został wybrany do zarządu Realu Madryt podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia klubu. Według Der Spiegel, powołującego się na informacje madryckiego klubu, kandydaturę 40-letniego sportowca poparło 99,5% głosujących członków.

Wyniki głosowania

Pięciu członków klubu wstrzymało się od głosu, a kolejnych czterech zagłosowało przeciwko Nadalowi. Przed jego wyborem zarząd madryckiego klubu składał się z 19 osób. Powołanie tenisisty było jedynym punktem porządku obrad nadzwyczajnego zgromadzenia.

Nadal, który jest już honorowym członkiem Realu Madryt, nazwał nową rolę wielką odpowiedzialnością. „To ogromna odpowiedzialność, którą podejmuję, aby się uczyć i wnieść swój wkład” — powiedział były lider światowego rankingu w oświadczeniu klubu.

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Wieloletni kibic klubu

Tenisista zaznaczył, że klub łączy go z rodziną i przyjaciółmi, z którymi ogląda mecze. Przed głosowaniem Nadal podziękował prezesowi Realu Madryt Florentino Pérezowi oraz zarządowi za zgłoszenie jego kandydatury. Oświadczył, że przyjął propozycję z entuzjazmem, chęcią nauki i zamiarem wniesienia wkładu na miarę swoich możliwości.

Pérez oświadczył, że klub może być dumny z obecności w swoich szeregach osoby o sportowym i ludzkim znaczeniu Nadala. Tenisista zakończył udaną karierę w listopadzie 2024 roku, zdobywając 22 tytuły wielkoszlemowe.

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