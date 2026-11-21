В Испании теннисиста Рафаэля Надаля избрали в правление «Реал Мадрид» на внеочередном общем собрании клуба. По данным Der Spiegel, согласно информации мадридского клуба, кандидатуру 40-летнего спортсмена поддержали 99,5% голосовавших членов.

Результаты голосования

Пятеро членов клуба воздержались, еще четверо проголосовали против Надаля. До его избрания правление мадридского клуба состояло из 19 человек. Назначение теннисиста было единственным пунктом повестки дня внеочередного собрания.

Надаль, который уже является почетным членом «Реал Мадрид», назвал новую роль большой ответственностью. «Это огромная ответственность, которую я беру на себя, чтобы учиться и вносить свой вклад», — сказал бывший первый номер мирового рейтинга в заявлении клуба.

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Давний болельщик клуба

Теннисист отметил, что клуб связывает его с семьей и друзьями, с которыми он смотрит матчи. Перед голосованием Надаль поблагодарил президента «Реал Мадрид» Флорентино Переса и правление за выдвижение его кандидатуры. Он заявил, что принял предложение с энтузиазмом, желанием учиться и внести посильный вклад.

Перес заявил, что клуб может гордиться присутствием в своих рядах человека со спортивным и человеческим значением Надаля. Теннисист завершил успешную карьеру в ноябре 2024 года, завоевав 22 титула турниров Большого шлема.

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