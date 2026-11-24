Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи предложила ограничить долю основных акционеров криптовалютных бирж до 20% в рамках нового законопроекта об усилении надзора за рынком цифровых активов. Об этом сообщает Korea Herald.

Финансовые учреждения и другие субъекты, соответствующие установленным критериям, смогут владеть до 34% биржи с одобрения комиссии. Детальные условия должны быть определены президентским указом. Акции, превышающие лимит, утратят право голоса, однако избыточные доли все равно необходимо будет привести в соответствие с требованиями.

Переходный период для бирж

Действующие криптобиржи получат три года после определения их операторами платформ цифровых активов, чтобы привести структуру собственности в соответствие с новыми правилами. Малые и средние платформы в зависимости от их доли рынка и потребностей в инвестициях могут получить отсрочку еще на срок до трех лет.

Регулятор также предлагает усилить корпоративное управление биржами: внешние директора должны составлять большинство в совете директоров, компании должны создать аудиторские комитеты и назначить специалистов по контролю за соблюдением требований. Исполнение сделок, проверка листинга и мониторинг рынка должны перейти под формальный регуляторный надзор.

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Влияние на Digital X и Dunamu

Новые ограничения могут затронуть Mirae Asset Consulting, которая владеет 97,15% Digital X — бывшей криптобиржи Korbit. Компания приобрела эту долю за 141,4 млрд вон в июле, а в августе Korbit сменила название на Digital X. Если к Mirae Asset Consulting применят базовый лимит в 20%, ей придется сократить долю на 77,15 процентного пункта. Даже при разрешенном максимуме в 34% сокращение составит 63,15 процентного пункта.

Вопрос также может возникнуть в связи с планируемым приобретением компанией Naver Financial оператора биржи Upbit, компании Dunamu. Согласно условиям предложенного обмена акциями, Naver Financial должна получить все акции Dunamu, которая затем станет ее дочерней компанией. Сделка все еще проверяется антимонопольным органом. В материалах Комиссии по финансовым услугам не уточняется, будет ли лимит рассчитываться через материнские компании и связанных с ними лиц.

Правила для стейблкоинов

Законопроект на начальном этапе позволит выпуск стейблкоинов только через консорциумы, в которых банки будут иметь контрольную долю. Финтех-компании смогут оставаться крупнейшими акционерами таких консорциумов, а критерии владения определят отдельно. Комиссия по финансовым услугам также ожидает, что Министерство финансов рассмотрит изменения в закон о валютных операциях, в частности касающиеся зарубежных операций со стейблкоинами, номинированными в вонах.

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