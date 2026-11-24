На Тайване производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 24 ноября вырос на 9,9% — до дневного лимита — и за одну торговую сессию прибавил 5,2 трлн тайваньских долларов, или $158 млрд, к рыночной стоимости. Это произошло после того, как совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за возвращение Дженсена Хуанга на должность генерального директора компании, сообщает Fortune.

Рост акций технологических компаний

Тайваньский индекс TAIEX поднялся на 9%. На прошлой неделе он потерял 17,5% — это было крупнейшее недельное падение с 1991 года. После распродажи регуляторы в выходные ввели меры по стабилизации рынка, в частности запрет на короткие продажи.

Акции Foxconn и Wistron, которые собирают серверы для искусственного интеллекта с чипами Nvidia, подорожали почти на 10%. Бумаги SK Hynix выросли на 6,7%, Samsung Electronics — на 6,6%. В Японии акции производителя памяти Kioxia подскочили на 10%, а производителя оборудования для тестирования чипов Advantest — на 12,5%.

Японский Nikkei 225 вырос на 3,9% после трехдневного уикенда, а южнокорейский KOSPI — на 6,2%. В то же время гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%.

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Экспортный контроль США

Главный инвестиционный стратег Saxo Bank Чару Чанана назвала движение рынка мощным восстановлением, которому способствовали закрытие коротких позиций и предшествующая резкая распродажа. Она ожидает, что инвесторы позднее вновь сосредоточатся на расходах на ИИ, финансовых результатах компаний и политике Федеральной резервной системы США.

На прошлой неделе Министерство торговли США расширило экспортный контроль над процессорами для ИИ в отношении Сингапура, Таиланда, Индонезии, Малайзии и Бразилии. Ведомство также закрыло лазейку, которая позволяла китайским компаниям получать доступ к чипам Nvidia, размещенным за рубежом.

В понедельник министерство добавило семь компаний, включая Megaspeed и несколько ее дочерних структур, в перечень Entity List. В сообщении Federal Register ведомство заявило, что эти компании создают «значительный риск» для интересов национальной безопасности или внешней политики США. Megaspeed, сингапурская облачная компания, находится в центре обвинений в возможном перенаправлении чипов Nvidia в Китай и отрицает их.

Nvidia заявила, что перед возвращением Хуанга совет директоров получил информацию от высокопоставленных чиновников правительства США и уверен, что это решение не создает риска для национальной безопасности.

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