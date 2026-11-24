11月24日，台湾芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司（TSMC，台积电）上涨9.9%——触及单日涨幅限制——并在一个交易日内增加了5.2万亿新台币，即1580亿美元的市值。据《财富》报道，此前英伟达董事会一致投票决定让黄仁勋重任该公司首席执行官。

科技公司股票上涨

台湾加权指数TAIEX上涨9%。上周该指数下跌17.5%——这是自1991年以来最大单周跌幅。抛售之后，监管机构在周末推出稳定市场的措施，其中包括禁止卖空。

为配备英伟达芯片的人工智能服务器进行组装的富士康和纬创股价上涨近10%。SK海力士股价上涨6.7%，三星电子上涨6.6%。在日本，存储器制造商铠侠的股价跃升10%，芯片测试设备制造商爱德万测试上涨12.5%。

日本日经225指数在三天周末后上涨3.9%，韩国KOSPI指数上涨6.2%。与此同时，香港恒生指数下跌0.6%。

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美国出口管制

盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana称，这一市场走势是一次强劲反弹，受到空头回补和此前剧烈抛售的推动。她预计，投资者随后将再次关注人工智能支出、企业财务业绩以及美国联邦储备系统的政策。

上周，美国商务部扩大了针对新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚和巴西的人工智能处理器出口管制。该部门还堵住了一项漏洞，该漏洞曾让中国公司能够获取部署在海外的英伟达芯片。

周一，该部门将包括Megaspeed及其数家子公司在内的七家公司列入实体清单。该部门在《联邦公报》的一则通知中表示，这些公司对美国国家安全或外交政策利益构成“重大风险”。新加坡云计算公司Megaspeed处于有关其可能将英伟达芯片转运至中国的指控中心，并否认这些指控。

英伟达表示，在让黄仁勋复任之前，董事会已收到美国政府高级官员提供的信息，并确信该决定不会带来国家安全风险。

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