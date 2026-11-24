在德国，购买最实惠版本大众 ID. Polo 电动掀背车的消费者可能需要等待最长21个月才能交付。该车型的订单数量已超过5万辆，等待时间较年初约10个月的水平增长了一倍以上，InsideEVs报道。

对平价电动汽车的需求

大众集团将 ID. Polo、Cupra Raval、Skoda Epiq 和大众 ID. Cross 归入平价城市电动汽车系列。据该媒体报道，这四款车型自发布以来至9月底在欧洲合计获得约15万辆订单。

技术上相关的 Skoda Epiq 跨界车自亮相以来已获得超过8万辆订单。该车型最受欢迎版本的等待时间长达17个月。Cupra Raval 则获得约5万辆订单；其在马托雷尔工厂的生产曾暂时停工数日。

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西班牙正在扩大生产

位于马托雷尔、生产 ID. Polo 和 Cupra Raval 的大众集团工厂实行两班制，每天最多生产1000辆汽车。该公司已开始为启动第三班做准备，这将使日产量提高至1200辆。

该工厂附近设有一座电池组工厂，每天最多可生产1200套，但其需要来自外部供应商的电芯。位于潘普洛纳的工厂也面临类似情况，那里生产大众 ID. Cross 和 Skoda Epiq，同时还生产搭载内燃机的大众 T-Cross 和 Taigo。

价格更高的 ID. Polo 版本交付更快：Sportline 的等待时间约为五个月，ID. Polo GTI 则约为七个月。大众的一名代表对 Automobilwoche 表示，需求增长远比公司预期更为迅速，而生产无法以同样速度适应这种增长。大众也在扩大员工队伍；位于西班牙的 Gotion 新电芯工厂预计将在明年初全面投产。

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