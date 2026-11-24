У Німеччині покупцям найдоступніших версій електричного хетчбека Volkswagen ID. Polo доводиться чекати на постачання до 21 місяця. Кількість замовлень на модель уже перевищила 50 тисяч, а строк очікування зріс більш ніж удвічі порівняно з приблизно 10 місяцями на початку року, повідомляє InsideEVs.

Попит на доступні електромобілі

Volkswagen Group об’єднує ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq та Volkswagen ID. Cross у сімейство доступних міських електромобілів. За даними видання, сукупно ці чотири моделі з моменту дебюту до кінця вересня зібрали приблизно 150 тисяч замовлень у Європі.

Технічно споріднений кросовер Skoda Epiq від представлення отримав понад 80 тисяч замовлень. Для найпопулярніших версій моделі термін очікування сягає 17 місяців. Cupra Raval, своєю чергою, зібрав близько 50 тисяч замовлень; його випуск на заводі в Мартореллі тимчасово зупиняли на кілька днів.

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Виробництво розширюють в Іспанії

Завод Volkswagen Group у Мартореллі, де складають ID. Polo та Cupra Raval, працює у дві зміни й випускає до тисячі автомобілів на день. Компанія вже почала підготовку до запуску третьої зміни, що має підняти добовий обсяг виробництва до 1,2 тисячі машин.

Поблизу підприємства є завод із виробництва батарейних блоків, здатний виготовляти до 1,2 тисячі комплектів щодня, однак для них потрібні елементи від зовнішнього постачальника. Аналогічна ситуація на заводі в Памплоні, де збирають Volkswagen ID. Cross і Skoda Epiq разом із Volkswagen T-Cross та Taigo з двигунами внутрішнього згоряння.

Дорожчі версії ID. Polo постачають швидше: для Sportline строк очікування становить близько п’яти місяців, для ID. Polo GTI — приблизно сім. Представник Volkswagen заявив Automobilwoche, що попит зростав значно динамічніше, ніж очікувала компанія, а виробництво неможливо так само швидко адаптувати до такого зростання. Volkswagen також збільшує штат; новий завод елементів Gotion в Іспанії, як очікується, повністю запрацює на початку наступного року.

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