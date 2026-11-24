В Германии покупателям наиболее доступных версий электрического хэтчбека Volkswagen ID. Polo приходится ждать поставки до 21 месяца. Количество заказов на модель уже превысило 50 тысяч, а срок ожидания вырос более чем вдвое по сравнению с примерно 10 месяцами в начале года, сообщает InsideEVs.

Спрос на доступные электромобили

Volkswagen Group объединяет ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq и Volkswagen ID. Cross в семейство доступных городских электромобилей. По данным издания, в совокупности эти четыре модели с момента дебюта до конца сентября собрали в Европе около 150 тысяч заказов.

Технически родственный кроссовер Skoda Epiq с момента представления получил более 80 тысяч заказов. Для наиболее популярных версий модели срок ожидания достигает 17 месяцев. Cupra Raval, в свою очередь, собрал около 50 тысяч заказов; его выпуск на заводе в Марторелле временно останавливали на несколько дней.

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Производство расширяют в Испании

Завод Volkswagen Group в Марторелле, где собирают ID. Polo и Cupra Raval, работает в две смены и выпускает до тысячи автомобилей в день. Компания уже начала подготовку к запуску третьей смены, которая должна увеличить суточный объем производства до 1,2 тысячи машин.

Рядом с предприятием расположен завод по производству аккумуляторных блоков, способный выпускать до 1,2 тысячи комплектов ежедневно, однако для них требуются ячейки от внешнего поставщика. Аналогичная ситуация существует на заводе в Памплоне, где Volkswagen ID. Cross и Skoda Epiq собирают вместе с Volkswagen T-Cross и Taigo с двигателями внутреннего сгорания.

Более дорогие версии ID. Polo поставляются быстрее: для Sportline срок ожидания составляет около пяти месяцев, для ID. Polo GTI — примерно семь. Представитель Volkswagen заявил Automobilwoche, что спрос рос значительно динамичнее, чем ожидала компания, а производство невозможно так же быстро адаптировать к такому росту. Volkswagen также увеличивает штат; ожидается, что новый завод ячеек Gotion в Испании полностью заработает в начале следующего года.

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