Почта Южной Кореи подтвердила утечку персональных данных клиентов заказных отправлений вследствие кибератаки на свой онлайн-почтовый сервис. Злоумышленники получили доступ к функции мобильной платформы, которая позволяет получателям менять место доставки.

Какие данные могли быть скомпрометированы

Как сообщает Korea Herald, через эту функцию злоумышленники получили доступ к именам, адресам и номерам телефонов клиентов, чьи заказные отправления находились в пути с 17 по 24 ноября. Korea Post также подтвердила компрометацию записей о приеме почтовых отправлений.

Анализ данных только за один день затронутого периода показал, что инцидент коснулся информации 113 855 клиентов, в том числе корпоративных. Полный масштаб утечки еще устанавливается. Почтовая служба заявила, что индивидуально уведомит пострадавших клиентов, как только подтвердит объем скомпрометированных данных.

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Реакция почтовой службы

По данным Korea Post, о нарушении стало известно примерно в 10:30 в среду. Служба проинформировала Комиссию по защите персональной информации и сообщила об инциденте полиции.

После кибератаки Korea Post временно приостановила работу функции изменения места доставки и гостевого входа. Она также заблокировала доступ к мобильному сайту со всех зарубежных IP-адресов.

Почтовая служба планирует усилить мониторинг подозрительной активности и ограничить объем персональных данных, доступных через отдельные сервисы. Президент Korea Post Пак Ин Хван призвал клиентов остерегаться подозрительных сообщений и звонков от имени почты, в частности касающихся изменения адреса или дополнительной платы за доставку.

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