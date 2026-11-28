Poczta Korei Południowej potwierdziła wyciek danych osobowych klientów przesyłek poleconych w wyniku cyberataku na swoją internetową usługę pocztową. Sprawcy uzyskali dostęp do funkcji platformy mobilnej, która umożliwia odbiorcom zmianę miejsca doręczenia.

Jakie dane mogły zostać skompromitowane

Jak informuje Korea Herald, za pośrednictwem tej funkcji sprawcy uzyskali dostęp do imion i nazwisk, adresów oraz numerów telefonów klientów, których przesyłki polecone były w drodze od 17 do 24 listopada. Korea Post potwierdziła również kompromitację danych dotyczących nadania przesyłek pocztowych.

Analiza danych tylko z jednego dnia objętego incydentem okresu wykazała, że zdarzenie dotknęło informacji 113 855 klientów, w tym klientów korporacyjnych. Pełna skala wycieku jest nadal ustalana. Służba pocztowa oświadczyła, że indywidualnie powiadomi poszkodowanych klientów, gdy tylko potwierdzi zakres skompromitowanych danych.

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Reakcja służby pocztowej

Według Korea Post o naruszeniu dowiedziano się około godziny 10:30 w środę. Służba poinformowała Komisję Ochrony Danych Osobowych i zgłosiła incydent policji.

Po cyberataku Korea Post tymczasowo zawiesiła działanie funkcji zmiany miejsca doręczenia oraz logowania gościnnego. Zablokowała również dostęp do mobilnej strony ze wszystkich zagranicznych adresów IP.

Służba pocztowa planuje wzmocnić monitorowanie podejrzanej aktywności i ograniczyć zakres danych osobowych dostępnych za pośrednictwem poszczególnych usług. Prezes Korea Post Park In-hwan wezwał klientów do ostrożności wobec podejrzanych wiadomości i telefonów podających się za pocztę, w szczególności dotyczących zmiany adresu lub dodatkowej opłaty za doręczenie.

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