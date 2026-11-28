28 listopada na Tajwanie rozpoczęły się wybory lokalne burmistrzów i władz powiatów w 22 miastach i powiatach. Prawo głosu ma około 19,6 mln wyborców, którzy wybierają również ponad 11 tys. urzędników szczebla lokalnego. Lokale wyborcze są otwarte od 8:00 do 16:00, a pierwsze wyniki są oczekiwane wieczorem.

Według The Japan Times, głosowanie będzie sprawdzianem pozycji rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej prezydenta Lai Ching-te oraz opozycyjnego Kuomintangu. Kuomintang tradycyjnie ma silniejszą pozycję na szczeblu lokalnym i opowiada się za bliższymi relacjami z Chinami. Wyniki mogą wpłynąć na grono polityków zdolnych rzucić wyzwanie Lai Ching-te w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Walka o niezależnych wyborców

Według oceny badaczy wyborcy, którzy nie utożsamiają się z konkretną partią lub nie popierają jej stale, stanowią od 30% do 40% elektoratu. O ich głosy rywalizują obie główne siły polityczne. W wyborach lokalnych obywatele zwracają przede wszystkim uwagę na transport, bezpieczeństwo żywności, opiekę nad dziećmi i koszty życia, podczas gdy relacje z Chinami odgrywają mniej znaczącą rolę niż w czasie wyścigów prezydenckich.

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Największą uwagę przyciągają wybory burmistrza Tajpej. Demokratyczna Partia Postępowa próbuje po raz pierwszy od 1994 roku zdobyć urząd burmistrza stolicy. Jej kandydat Puma Shen rywalizuje z urzędującym burmistrzem z Kuomintangu Chiang Wan-anem. Obaj są postrzegani jako możliwi uczestnicy przyszłych wyścigów prezydenckich.

Referendum i ostrzeżenia przed ingerencją

Równocześnie z wyborami lokalnymi na Tajwanie odbywa się ogólnokrajowe referendum w sprawie tego, czy rząd powinien przywrócić energetykę jądrową. Rząd już bada możliwość ponownego uruchomienia wstrzymanych elektrowni jądrowych.

Władze Tajwanu ostrzegły również przed możliwymi próbami Chin wpłynięcia na głosowanie za pomocą deepfake’ów, kampanii dezinformacyjnych, nielegalnego finansowania i cyberataków. Głosy w wyborach oddaje się osobiście w miejscu rejestracji wyborcy, a liczenie kart do głosowania odbywa się publicznie.

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