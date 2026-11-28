28 ноября на Тайване начались местные выборы мэров и руководителей округов в 22 городах и округах. Право голоса имеют около 19,6 миллиона избирателей, которые также выбирают более 11 тысяч должностных лиц местного уровня. Избирательные участки работают с 8:00 до 16:00, а первые результаты ожидаются вечером.

По данным The Japan Times, голосование станет проверкой позиций правящей Демократической прогрессивной партии президента Лай Циндэ и оппозиционного Гоминьдана. Гоминьдан традиционно имеет более сильные позиции на местном уровне и выступает за более тесные отношения с Китаем. Результаты могут повлиять на круг политиков, способных бросить вызов Лай Циндэ на президентских выборах 2028 года.

Борьба за независимых избирателей

По оценке исследователей, избиратели, которые не отождествляют себя с определенной партией или не поддерживают ее постоянно, составляют от 30% до 40% электората. Именно за их голоса борются обе главные политические силы. На местных выборах граждане прежде всего учитывают транспорт, безопасность продуктов питания, уход за детьми и стоимость жизни, тогда как отношения с Китаем играют менее заметную роль, чем во время президентских гонок.

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Наибольшее внимание привлекают выборы мэра Тайбэя. Демократическая прогрессивная партия пытается впервые с 1994 года получить должность мэра столицы. Ее кандидат Пума Шэнь соперничает с действующим мэром от Гоминьдана Цзян Ваньанем. Обоих рассматривают как возможных участников будущих президентских гонок.

Референдум и предупреждения о вмешательстве

Одновременно с местными выборами на Тайване проводится общенациональный референдум о том, должно ли правительство восстановить атомную энергетику. Правительство уже изучает возможность перезапуска остановленных атомных электростанций.

Власти Тайваня также предупредили о возможных попытках Китая повлиять на голосование посредством дипфейков, кампаний дезинформации, незаконного финансирования и кибератак. Голоса на выборах подаются лично по месту регистрации избирателя, а подсчет бюллетеней проходит публично.

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