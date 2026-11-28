11月28日，台湾22个市和县的市长及县长地方选举启动。约1960万名选民有投票权，他们还将选出超过1.1万个地方层级职位。投票站开放时间为8:00至16:00，首批结果预计将于晚间公布。

据《日本时报》报道，此次投票将检验总统赖清德执政的民主进步党与在野党中国国民党的实力。国民党传统上在地方层级拥有更强的优势，并主张与中国建立更密切的关系。选举结果可能影响能够在2028年总统选举中挑战赖清德的政治人物范围。

争取独立选民

研究人员估计，不认同某一特定政党或不持续支持该党的选民占选民总数的30%至40%。两大主要政治力量都在争取他们的选票。在地方选举中，民众主要关注交通、食品安全、儿童照护和生活成本，而与中国的关系所起的作用不如总统竞选期间那么突出。

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台北市长选举最受关注。民主进步党试图自1994年以来首次赢得首都市长职位。该党候选人沈伯洋正与国民党籍现任市长蒋万安竞争。两人都被视为未来总统竞选的可能参与者。

公投与干预警告

台湾在举行地方选举的同时，还举行一项全国性公投，决定政府是否应恢复核能。政府已经在研究重启已停运核电站的可能性。

台湾当局还警告，中国可能通过深度伪造、虚假信息活动、非法资金和网络攻击影响投票。选民须在其登记地亲自投票，选票清点则公开进行。

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