Niemiecki minister środowiska Carsten Schneider opowiedział się za przebudową Renu w obliczu nasilających się zmian klimatu. Uważa on, że aby długoterminowo zapewnić transport towarowy rzeką, Ren należy dostosować, ale nie koncentrować się na jego pogłębianiu na dużą skalę, informuje Der Spiegel.

Odtwarzanie dopływów i terenów zalewowych

W wywiadzie dla Kölner Stadt-Anzeiger Schneider oświadczył, że przede wszystkim chodzi o renaturyzację dopływów i starych odnóg Renu, zapewnienie rzece większej przestrzeni oraz wykorzystanie terenów zalewowych jako zbiorników wody. Pogłębianie Renu, jak powiedział, jest możliwe tylko na poszczególnych odcinkach.

Minister podkreślił znaczenie żeglugi na Renie, ponieważ rzeka ta stanowi główną arterię transportową niemieckiego przemysłu. Połączenie ochrony przeciwpowodziowej i gromadzenia wody nazwał również dużym zadaniem dla rządu federalnego i krajów związkowych.

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Finansowanie infrastruktury wodnej

Schneider oświadczył, że politycy muszą zapewnić finansowanie tych działań, ponieważ bezczynność, jego zdaniem, będzie kosztować więcej. Zaznaczył, że jeden dzień upału z temperaturą powyżej 35 stopni kosztuje gospodarkę niemal miliard euro. Minister zaproponował krajom związkowym przeznaczenie znacznej części ze specjalnego funduszu o wartości 100 miliardów euro na infrastrukturę wodną.

Schneider nie uważa wzrostu poziomu wody w Renie po opadach za powód do uspokojenia. Jak stwierdził, sytuacja z wodami gruntowymi jeszcze się nie poprawiła. Wezwał także ludność, przemysł i rolnictwo do oszczędnego korzystania z wody, aby nie stała się ona zasobem deficytowym.

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