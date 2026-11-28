Міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер виступив за перебудову Рейну з огляду на посилення кліматичних змін. Він вважає, що для довгострокового забезпечення вантажних перевезень річкою необхідно адаптувати Рейн, але не зосереджуватися на масштабному поглибленні, повідомляє Der Spiegel.

Відновлення приток і заплав

В інтерв’ю виданню Kölner Stadt-Anzeiger Шнайдер заявив, що передусім ідеться про ренатуралізацію приток і старих рукавів Рейну, надання річці більшого простору та використання заплав як резервуарів води. Поглиблення Рейну, за його словами, можливе лише на окремих ділянках.

Міністр наголосив на важливості судноплавства Рейном, оскільки цією річкою проходить головна транспортна артерія німецької промисловості. Він також назвав поєднання захисту від повеней і накопичення води масштабним завданням для федерального уряду та земель.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Фінансування водної інфраструктури

Шнайдер заявив, що політики мають забезпечити фінансування цих заходів, адже бездіяльність, на його думку, коштуватиме дорожче. Він зазначив, що один день спеки з температурою понад 35 градусів обходиться економіці майже в мільярд євро. Федеральним землям міністр запропонував спрямувати значну частину зі 100 мільярдів євро спеціального фонду на водну інфраструктуру.

Зростання рівня води в Рейні після дощів Шнайдер не вважає приводом для заспокоєння. За його словами, ситуація з ґрунтовими водами ще не поліпшилася. Він також закликав населення, промисловість і сільське господарство ощадливо використовувати воду, щоб вона не стала дефіцитним ресурсом.

Читай нас у