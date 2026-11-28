Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер выступил за перестройку Рейна с учетом усиления климатических изменений. Он считает, что для долгосрочного обеспечения грузовых перевозок по реке необходимо адаптировать Рейн, но не сосредотачиваться на масштабном углублении, сообщает Der Spiegel.

Восстановление притоков и пойм

В интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger Шнайдер заявил, что прежде всего речь идет о ренатурализации притоков и старых рукавов Рейна, предоставлении реке большего пространства и использовании пойм в качестве резервуаров воды. Углубление Рейна, по его словам, возможно лишь на отдельных участках.

Министр подчеркнул важность судоходства по Рейну, поскольку по этой реке проходит главная транспортная артерия немецкой промышленности. Он также назвал сочетание защиты от наводнений и накопления воды масштабной задачей для федерального правительства и земель.

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Финансирование водной инфраструктуры

Шнайдер заявил, что политики должны обеспечить финансирование этих мер, поскольку бездействие, по его мнению, обойдется дороже. Он отметил, что один день жары с температурой выше 35 градусов обходится экономике почти в миллиард евро. Министр предложил федеральным землям направить значительную часть из 100 миллиардов евро специального фонда на водную инфраструктуру.

Шнайдер не считает повышение уровня воды в Рейне после дождей поводом для успокоения. По его словам, ситуация с грунтовыми водами еще не улучшилась. Он также призвал население, промышленность и сельское хозяйство экономно использовать воду, чтобы она не стала дефицитным ресурсом.

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