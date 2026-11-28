德国环境部长卡斯滕·施奈德主张，鉴于气候变化不断加剧，应对莱茵河进行改造。他认为，为长期保障河运货物运输，需要对莱茵河进行适应性改造，但不应着重进行大规模疏浚，《明镜》周刊报道。

修复支流和洪泛区

施奈德在接受《科隆城市报》采访时表示，首要任务是对莱茵河的支流和旧河汊进行生态修复，为河流留出更多空间，并将洪泛区用作蓄水区。他说，对莱茵河进行疏浚仅可能在个别河段进行。

这位部长强调莱茵河航运的重要性，因为这条河是德国工业的主要运输动脉。他还称，将防洪与蓄水结合起来，是联邦政府和各州面临的一项重大任务。

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水利基础设施融资

施奈德表示，政治人士必须确保这些措施获得资金支持，因为在他看来，无所作为的代价会更高。他指出，气温超过35摄氏度的一天高温天气，会给经济造成近10亿欧元的损失。部长建议各联邦州将1000亿欧元特别基金中的很大一部分用于水利基础设施。

施奈德认为，降雨后莱茵河水位上升并非可以放松警惕的理由。据他所说，地下水状况尚未改善。他还呼吁民众、工业和农业节约用水，以免水成为稀缺资源。

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