韩国邮政确认，其在线邮政服务遭受网络攻击后，挂号邮件客户的个人数据发生泄露。攻击者获得了移动平台一项功能的访问权限，该功能允许收件人更改投递地点。

哪些数据可能遭泄露

据《韩国先驱报》报道，攻击者通过该功能获取了在11月17日至24日期间运输中的挂号邮件客户的姓名、地址和电话号码。韩国邮政还确认，邮政寄件记录也遭到泄露。

对受影响期间仅一天数据的分析显示，该事件影响了113,855名客户的信息，其中包括企业客户。泄露的完整规模仍在确定中。邮政服务表示，一旦确认遭泄露数据的范围，将逐一通知受影响的客户。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

邮政服务的回应

据韩国邮政称，该违规事件于周三约10时30分被发现。该服务机构已通知个人信息保护委员会，并向警方报告了该事件。

网络攻击发生后，韩国邮政暂时停止了更改投递地点功能和访客登录功能。该机构还禁止所有境外IP地址访问移动网站。

邮政服务计划加强对可疑活动的监控，并限制通过个别服务可获取的个人数据量。韩国邮政社长朴仁焕呼吁客户警惕冒充邮政服务的可疑信息和来电，尤其是涉及更改地址或额外支付投递费用的信息和来电。

关注我们在