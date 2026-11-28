Около шести чиновников администрации президента США Дональда Трампа переехали в военное жилье в Вашингтоне, которое обычно предназначено для высокопоставленных военнослужащих. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на CNN, такое количество гражданских чиновников в военных жилых помещениях является необычно большим по сравнению с предыдущими президентскими администрациями.

Жилые комплексы огорожены и имеют контролируемый доступ. CNN связывает переезды с угрозами в адрес высокопоставленных чиновников администрации Трампа со стороны Ирана, хотя причины проживания в военном жилье для большинства из них не уточняются.

Переезд Бессента и других чиновников

Министр финансов США Скотт Бессент, по данным CNN, недавно покинул свой дом в районе Джорджтаун и переехал на военную базу в Вашингтоне. По словам Бессента, причиной стали угрозы его жизни; он также заявил, что угрозы поступали другим членам правительства.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш также проживает в военном жилье из-за опасений за собственную безопасность, сообщили CNN осведомленные собеседники. Его предшественница Пэм Бонди, по информации телеканала, проживала на военной базе в 2025 году.

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Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер переехал с семьей после протеста у его дома в Вирджинии, во время которого протестующая распространяла листовки с его частным адресом. Представитель Белого дома назвал причиной переезда Миллеров кампанию преследования, доксинга и угроз. По данным CNN, Миллер живет на одной базе с государственным секретарем США Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

Вопросы от демократов

Демократы в Конгрессе США требуют проверить основания для проживания политически назначенных чиновников в жилье, предусмотренном для военных. Конгрессмен от Калифорнии Джордж Уайтсайдс призвал провести расследование, в том числе чтобы убедиться, что чиновники платят рыночную стоимость аренды.

CNN отмечает, что жильцы обязаны платить за военное жилье. Хегсета критиковали в 2025 году после сообщений о том, что армия США планировала потратить 137 297 долларов на пристройки к его жилью в форте Макнейр. Демократы заявили, что Пентагон должен обосновать новые условия проживания к весне 2027 года.

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