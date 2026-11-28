约六名美国总统唐纳德·特朗普政府官员搬入了华盛顿的军方住房，这些住房通常供高级军人使用。据《耶路撒冷邮报》援引CNN报道，与此前的总统政府相比，如此数量的文职官员住进军方住所并不寻常。

这些住宅区设有围栏并实行出入管制。CNN将这些搬迁与伊朗对特朗普政府高级官员发出的威胁联系起来，但并未说明其中大多数人入住军方住房的原因。

贝森特及其他官员搬迁

据CNN报道，美国财政部长斯科特·贝森特近日离开了位于乔治敦地区的住所，搬到华盛顿的一处军事基地。贝森特表示，原因是他受到死亡威胁；他还称，政府其他成员也收到了威胁。

知情人士告诉CNN，美国总检察长托德·布兰奇也因担心自身安全而居住在军方住房中。据该电视台消息，他的前任帕姆·邦迪于2025年居住在一处军事基地。

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白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒在弗吉尼亚州住所外发生抗议后与家人搬家，抗议期间一名女性抗议者散发了印有其私人地址的传单。白宫一名代表称，针对米勒一家的骚扰、人肉搜索和威胁行动是他们搬迁的原因。据CNN报道，米勒与美国国务卿马尔科·鲁比奥及国防部长皮特·赫格塞思居住在同一处基地。

民主党的质疑

美国国会民主党人要求审查政治任命官员居住在为军人提供的住房中的依据。来自加利福尼亚州的国会议员乔治·怀特赛兹呼吁展开调查，其中包括确保官员支付市场租金。

CNN指出，住户必须为军方住房付费。2025年，有报道称美国陆军计划花费137,297美元扩建赫格塞思在麦克奈尔堡的住所，此后他受到批评。民主党人表示，五角大楼必须在2027年春季前说明新居住安排的合理性。

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