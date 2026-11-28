Około sześciu urzędników administracji prezydenta USA Donalda Trumpa przeprowadziło się do wojskowych mieszkań w Waszyngtonie, które zwykle są przeznaczone dla wysokich rangą wojskowych. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na CNN, tak duża liczba cywilnych urzędników w wojskowych lokalach jest wyjątkowa na tle poprzednich administracji prezydenckich.

Kompleksy mieszkalne są ogrodzone i mają kontrolowany dostęp. CNN wiąże przeprowadzki z groźbami ze strony Iranu wobec wysokich rangą urzędników administracji Trumpa, choć nie precyzuje powodów zamieszkania w wojskowych lokalach w przypadku większości z nich.

Przeprowadzka Bessenta i innych urzędników

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent, według CNN, niedawno opuścił swój dom w dzielnicy Georgetown i przeprowadził się do bazy wojskowej w Waszyngtonie. Jak powiedział Bessent, powodem były groźby pod jego adresem; oświadczył również, że groźby otrzymywali inni członkowie rządu.

Prokurator generalny USA Todd Blanche także mieszka w wojskowym lokalu z obawy o własne bezpieczeństwo, przekazali CNN poinformowani rozmówcy. Jego poprzedniczka Pam Bondi mieszkała w bazie wojskowej w 2025 roku, jak informuje stacja.

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Szef personelu Białego Domu Stephen Miller przeprowadził się z rodziną po proteście przed jego domem w Wirginii, podczas którego protestująca rozdawała ulotki z prywatnym adresem. Przedstawiciel Białego Domu nazwał kampanię nękania, doxxingu i gróźb przyczyną przeprowadzki Millerów. Według CNN Miller mieszka w tej samej bazie co sekretarz stanu USA Marco Rubio i sekretarz obrony Pete Hegseth.

Pytania Demokratów

Demokraci w Kongresie USA domagają się sprawdzenia podstaw zamieszkiwania przez politycznie mianowanych urzędników w lokalach przeznaczonych dla wojskowych. Kongresmen z Kalifornii George Whitesides wezwał do wszczęcia dochodzenia, między innymi aby upewnić się, że urzędnicy płacą czynsz według stawek rynkowych.

CNN zauważa, że mieszkańcy są zobowiązani płacić za wojskowe mieszkania. Hegseth był krytykowany w 2025 roku po doniesieniach, że armia USA planowała wydać 137 297 dolarów na rozbudowę jego lokalu w Forcie McNair. Demokraci oświadczyli, że Pentagon musi uzasadnić nowe warunki mieszkaniowe do wiosny 2027 roku.

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