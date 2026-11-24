W Niemczech nabywcy najtańszych wersji elektrycznego hatchbacka Volkswagen ID. Polo muszą czekać na dostawę do 21 miesięcy. Liczba zamówień na ten model przekroczyła już 50 tys., a czas oczekiwania wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu z około 10 miesiącami na początku roku, informuje InsideEVs.

Popyt na przystępne cenowo samochody elektryczne

Volkswagen Group łączy modele ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq i Volkswagen ID. Cross w rodzinę przystępnych cenowo miejskich samochodów elektrycznych. Według publikacji, te cztery modele łącznie zebrały w Europie około 150 tys. zamówień od debiutu do końca września.

Technicznie spokrewniony crossover Skoda Epiq otrzymał od prezentacji ponad 80 tys. zamówień. W przypadku najpopularniejszych wersji modelu czas oczekiwania sięga 17 miesięcy. Cupra Raval z kolei zebrała około 50 tys. zamówień; jej produkcję w zakładzie w Martorell tymczasowo wstrzymano na kilka dni.

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Produkcja jest rozszerzana w Hiszpanii

Zakład Volkswagen Group w Martorell, gdzie montowane są ID. Polo i Cupra Raval, pracuje na dwie zmiany i produkuje do tysiąca samochodów dziennie. Firma rozpoczęła już przygotowania do uruchomienia trzeciej zmiany, która ma zwiększyć dzienną produkcję do 1,2 tys. pojazdów.

W pobliżu zakładu znajduje się fabryka zestawów akumulatorowych, zdolna produkować do 1,2 tys. kompletów dziennie, jednak potrzebuje ona ogniw od zewnętrznego dostawcy. Podobna sytuacja występuje w zakładzie w Pampelunie, gdzie Volkswagen ID. Cross i Skoda Epiq są montowane razem z Volkswagenami T-Cross i Taigo z silnikami spalinowymi.

Droższe wersje ID. Polo są dostarczane szybciej: w przypadku Sportline czas oczekiwania wynosi około pięciu miesięcy, a dla ID. Polo GTI około siedmiu. Przedstawiciel Volkswagena powiedział Automobilwoche, że popyt rósł znacznie dynamiczniej, niż oczekiwała firma, a produkcji nie można równie szybko dostosować do takiego wzrostu. Volkswagen zwiększa także zatrudnienie; nowa fabryka ogniw Gotion w Hiszpanii ma w pełni rozpocząć działalność na początku przyszłego roku.

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