Amazon Autos平台于2024年12月在美国推出时仅有一家合作伙伴现代汽车，如今已提供35个品牌的汽车。目前，只有14个品牌提供新车，其他品牌则以二手车或认证二手车形式入驻。

据Motor1报道，除现代汽车外，奥迪、别克、凯迪拉克、雪佛兰、克莱斯勒、道奇、GMC、Jeep、起亚、马自达、Ram、斯巴鲁和大众也通过Amazon Autos提供新车。全部14个品牌也在该平台上提供二手车或认证车辆，另有21个品牌仅在这一细分市场中出现。

汽车由经销商销售

Amazon并不直接销售汽车：实际交易由经销商完成，该平台将自身定位为吸引买家的在线市场。此前，大型经销商集团使用的是为小型汽车经销店设计的注册流程，无法便捷接入客户关系管理系统。

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一些经销商花费一周时间完成注册。Amazon为经销商集团推出了单独流程，并减少了必经步骤的数量。该公司表示，经销商接入时间缩短了85%以上，等待在平台上线的经销商数量超过了已活跃卖家的数量。

在城市市场发展

Amazon部门负责人兼全球总经理Fang Jin向Automotive News表示，该平台的增长很大程度上发生在城市市场，公司可在那里形成更密集的布局。她表示，Amazon在接入经销商前还会考虑客户反馈和经销商声誉。

该平台让买家能够在前往经销中心前比较车型并查看现有车辆。同时，车辆供应情况、融资条件、置换车辆估价和配送选项可能因经销商而异。

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