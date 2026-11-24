Платформа Amazon Autos, запущенная в США в декабре 2024 года с одним партнером — Hyundai, — теперь содержит предложения автомобилей 35 брендов. При этом новые автомобили доступны лишь от 14 марок, тогда как остальные бренды представлены подержанными машинами или сертифицированными автомобилями с пробегом.

Как сообщает Motor1, помимо Hyundai, новые автомобили через Amazon Autos предлагают Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Jeep, Kia, Mazda, Ram, Subaru и Volkswagen. Все 14 брендов также имеют на платформе предложения подержанных или сертифицированных автомобилей, а еще 21 марка представлена только в этом сегменте.

Автомобили продают дилеры

Amazon не продает автомобили напрямую: фактические сделки заключают дилеры, а платформа позиционирует себя как онлайн-площадку для привлечения покупателей. Ранее крупные дилерские группы использовали процедуру регистрации, созданную для небольших автосалонов, без простого подключения к системам управления взаимоотношениями с клиентами.

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Некоторые дилеры тратили на регистрацию неделю. Amazon внедрила отдельный процесс для дилерских групп и сократила количество обязательных этапов. По данным компании, время подключения дилеров сократилось более чем на 85%, а число тех, кто ожидает запуска на платформе, превышает количество уже активных продавцов.

Развитие на городских рынках

Директор подразделения и глобальный генеральный менеджер Amazon Фан Цзинь рассказала Automotive News, что рост платформы в значительной степени происходит на городских рынках, где компания может формировать более плотное присутствие. По ее словам, Amazon также учитывает отзывы клиентов и репутацию дилеров перед подключением к платформе.

Площадка позволяет покупателям сравнивать модели и просматривать доступные автомобили до визита в дилерский центр. При этом доступность автомобилей, условия финансирования, оценка автомобиля для обмена и варианты доставки могут различаться в зависимости от дилера.

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