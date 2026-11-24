Platforma Amazon Autos, która wystartowała w USA w grudniu 2024 roku z jednym partnerem — Hyundaiem — obejmuje obecnie oferty samochodów 35 marek. Jednocześnie nowe samochody są dostępne tylko od 14 marek, podczas gdy pozostałe marki reprezentowane są przez auta używane lub certyfikowane samochody używane.

Jak podaje Motor1, oprócz Hyundaia nowe auta za pośrednictwem Amazon Autos oferują Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Jeep, Kia, Mazda, Ram, Subaru i Volkswagen. Wszystkie 14 marek ma również na platformie oferty samochodów używanych lub certyfikowanych, a kolejne 21 marek jest reprezentowanych wyłącznie w tym segmencie.

Samochody sprzedają dealerzy

Amazon nie sprzedaje samochodów bezpośrednio: faktyczne transakcje zawierają dealerzy, a platforma pozycjonuje się jako internetowy rynek służący przyciąganiu kupujących. Wcześniej duże grupy dealerskie korzystały z procedury rejestracyjnej stworzonej dla małych salonów samochodowych, bez prostego połączenia z systemami zarządzania relacjami z klientami.

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Niektórzy dealerzy poświęcali na rejestrację tydzień. Amazon wprowadził osobny proces dla grup dealerskich i zmniejszył liczbę obowiązkowych etapów. Według danych firmy czas podłączania dealerów skrócił się o ponad 85%, a liczba podmiotów oczekujących na uruchomienie na platformie przewyższa liczbę już aktywnych sprzedawców.

Rozwój na rynkach miejskich

Dyrektorka działu i globalna dyrektor generalna Amazon Fang Jin powiedziała Automotive News, że wzrost platformy w dużej mierze odbywa się na rynkach miejskich, gdzie firma może budować gęstszą obecność. Jak zaznaczyła, Amazon bierze również pod uwagę opinie klientów i reputację dealerów przed dołączeniem ich do platformy.

Platforma umożliwia kupującym porównywanie modeli i przeglądanie dostępnych samochodów przed wizytą w salonie dealerskim. Jednocześnie dostępność samochodów, warunki finansowania, wycena auta w rozliczeniu oraz opcje dostawy mogą się różnić w zależności od dealera.

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