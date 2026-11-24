美国普通无铅汽油的平均价格在两个月内下降了近90美分，周一为每加仑3.64美元。这是自与伊朗的战争开始以来的最低水平，尽管仍比一年前高出57美分。据《财富》援引AAA数据报道。

周末期间，国内一些地区加油站的价格接近每加仑3美元，或跌至这一水平以下。GasBuddy石油分析主管帕特里克·德哈恩认为，此次降幅的规模略显意外，但符合市场形势的发展。

石油供应与季节性因素

该刊物将价格下降的原因之一归为中东石油出口的恢复。得益于美国海军对油轮的护航、货物转运以及替代性管道路线，该地区的石油出口量已恢复至战前水平的近90%。在此背景下，全球石油价格基准周一略降至每桶90美元以下。

《财富》还将价格下降与美国中期选举后未出现大规模军事冲突升级联系起来。选举前，总统唐纳德·特朗普表示将推迟大幅加强攻击，而市场曾预计11月石油供应可能出现新的中断。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

另一个因素是秋冬季需求的传统季节性下降。在这一时期，人们较少驾车出行，而冬季汽油的生产成本低于夏季汽油，因为其所需的特殊添加剂更少。

炼油厂运营

9月和10月，炼油厂运营中断对价格形成支撑。全球近10%的炼油产能处于停产状态，主要位于中东和俄罗斯，原因是战争。在美国，埃克森美孚位于伊利诺伊州的Joliet炼油厂以及菲利普斯66公司位于伊利诺伊州的Wood River炼油厂出现的临时问题影响了供应。

与此同时，美国炼油厂今年秋季增加了柴油燃料产量，这也同时提高了汽油产量。德哈恩表示，11月工厂的开工率达到自1998年以来该月的最高水平。如果中东不发生新的重大能源中断，美国汽油平均价格可能在未来几周降至每加仑3.35美元。

关注我们在