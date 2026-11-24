В США средняя цена галлона обычного неэтилированного бензина за два месяца снизилась почти на 90 центов и в понедельник составила 3,64 доллара. Это самый низкий показатель с начала войны с Ираном, хотя он все еще на 57 центов выше, чем год назад, сообщает Fortune со ссылкой на данные AAA.

В некоторых частях страны в течение выходных цена на заправках приближалась к 3 долларам за галлон или опускалась ниже этого уровня. По оценке руководителя отдела нефтяного анализа GasBuddy Патрика де Хаана, масштаб снижения оказался несколько неожиданным, но соответствует развитию ситуации на рынке.

Поставки нефти и сезонный фактор

Среди причин удешевления издание называет восстановление экспорта нефти с Ближнего Востока. Благодаря сопровождению танкеров ВМС США, перевалке грузов и обходным трубопроводным маршрутам регион вышел почти на 90% довоенного объема экспорта нефти. На этом фоне мировой ориентир цен на нефть в понедельник опустился чуть ниже 90 долларов за баррель.

Fortune также связывает снижение цен с отсутствием масштабной эскалации военного конфликта после промежуточных выборов в США. До выборов президент Дональд Трамп заявлял, что отложит значительное усиление атак, а рынки ожидали возможных новых перебоев в поставках нефти в ноябре.

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Дополнительным фактором стало традиционное сезонное снижение спроса осенью и зимой. В этот период люди меньше путешествуют на автомобилях, а зимний бензин дешевле в производстве, чем летний, поскольку требует меньшего количества специальных присадок.

Работа нефтеперерабатывающих заводов

В сентябре и октябре цены поддерживались перебоями в работе НПЗ. В мире простаивает почти 10% нефтеперерабатывающих мощностей, преимущественно на Ближнем Востоке и в России из-за войн. В США на поставки повлияли временные проблемы на НПЗ Joliet компании ExxonMobil и Wood River компании Phillips 66 в Иллинойсе.

В то же время американские НПЗ этой осенью нарастили производство дизельного топлива, что одновременно увеличивает выпуск бензина. По словам де Хаана, в ноябре заводы работают с самым высоким для этого месяца уровнем загрузки с 1998 года. Если на Ближнем Востоке не произойдет новых значительных энергетических перебоев, средняя цена бензина в США может снизиться до 3,35 доллара за галлон в течение ближайших недель.

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