W USA średnia cena galona zwykłej benzyny bezołowiowej spadła w ciągu dwóch miesięcy o prawie 90 centów i w poniedziałek wyniosła 3,64 dolara. To najniższy poziom od początku wojny z Iranem, choć wciąż jest o 57 centów wyższy niż rok temu — podaje Fortune, powołując się na dane AAA.

W niektórych częściach kraju ceny na stacjach benzynowych w weekend zbliżyły się do 3 dolarów za galon lub spadły poniżej tego poziomu. Według Patricka de Haana, szefa działu analiz rynku ropy w GasBuddy, skala spadku była nieco nieoczekiwana, ale odpowiada rozwojowi sytuacji na rynku.

Dostawy ropy i czynnik sezonowy

Wśród przyczyn spadku cen publikacja wymienia odbudowę eksportu ropy z Bliskiego Wschodu. Dzięki eskortowaniu tankowców przez marynarkę wojenną USA, przeładunkom i alternatywnym trasom rurociągów region osiągnął niemal 90% przedwojennego wolumenu eksportu ropy. Na tym tle globalny benchmark cen ropy w poniedziałek spadł nieznacznie poniżej 90 dolarów za baryłkę.

Fortune wiąże spadek cen również z brakiem dużej eskalacji konfliktu zbrojnego po wyborach połówkowych w USA. Przed wyborami prezydent Donald Trump oświadczył, że odłoży znaczące nasilenie ataków, a rynki oczekiwały możliwych nowych zakłóceń w dostawach ropy w listopadzie.

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Dodatkowym czynnikiem był tradycyjny sezonowy spadek popytu jesienią i zimą. W tym okresie ludzie rzadziej podróżują samochodami, a benzyna zimowa jest tańsza w produkcji niż letnia, ponieważ wymaga mniejszej liczby specjalnych dodatków.

Praca rafinerii

We wrześniu i październiku ceny były wspierane przez zakłócenia w pracy rafinerii. Prawie 10% światowych mocy przerobowych rafinerii pozostaje wyłączonych, głównie na Bliskim Wschodzie i w Rosji z powodu wojen. W USA na dostawy wpłynęły tymczasowe problemy w rafinerii Joliet należącej do ExxonMobil oraz rafinerii Wood River firmy Phillips 66 w Illinois.

Jednocześnie amerykańskie rafinerie tej jesieni zwiększyły produkcję oleju napędowego, co równocześnie podnosi produkcję benzyny. Według de Haana w listopadzie zakłady pracują z najwyższym dla tego miesiąca poziomem wykorzystania mocy od 1998 roku. Jeśli na Bliskim Wschodzie nie dojdzie do nowych znaczących zakłóceń energetycznych, średnia cena benzyny w USA może w najbliższych tygodniach spaść do 3,35 dolara za galon.

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