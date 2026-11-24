У Тайвані виробник чипів Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 24 листопада зріс на 9,9% — до денного ліміту — та за одну торговельну сесію додав 5,2 трлн тайванських доларів, або $158 млрд, до ринкової вартості. Це сталося після того, як рада директорів Nvidia одноголосно проголосувала за поновлення Дженсена Хуанга на посаді генерального директора компанії, повідомляє Fortune.

Зростання акцій технологічних компаній

Тайванський індекс TAIEX піднявся на 9%. Минулого тижня він втратив 17,5% — це було найбільше тижневе падіння з 1991 року. Після розпродажу регулятори на вихідних запровадили заходи зі стабілізації ринку, зокрема заборону коротких продажів.

Акції Foxconn і Wistron, які збирають сервери для штучного інтелекту з чипами Nvidia, подорожчали майже на 10%. Папери SK Hynix зросли на 6,7%, Samsung Electronics — на 6,6%. У Японії акції виробника пам’яті Kioxia підскочили на 10%, а виробника обладнання для тестування чипів Advantest — на 12,5%.

Японський Nikkei 225 зріс на 3,9% після триденного вікенду, а південнокорейський KOSPI — на 6,2%. Водночас гонконзький Hang Seng знизився на 0,6%.

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Експортний контроль США

Головна інвестиційна стратегиня Saxo Bank Чару Чанана назвала рух ринку потужним відновленням, якому сприяли закриття коротких позицій та попередній різкий розпродаж. Вона очікує, що інвестори згодом знову зосередяться на витратах на ШІ, фінансових результатах компаній і політиці Федеральної резервної системи США.

Минулого тижня Міністерство торгівлі США розширило експортний контроль над процесорами для ШІ щодо Сінгапуру, Таїланду, Індонезії, Малайзії та Бразилії. Також відомство закрило лазівку, яка давала китайським компаніям доступ до чипів Nvidia, розміщених за кордоном.

У понеділок міністерство додало сім компаній, зокрема Megaspeed і кілька її дочірніх структур, до переліку Entity List. У повідомленні Federal Register відомство заявило, що ці компанії створюють «значний ризик» для інтересів національної безпеки або зовнішньої політики США. Megaspeed, сінгапурська хмарна компанія, перебуває в центрі звинувачень щодо можливого перенаправлення чипів Nvidia до Китаю та заперечує їх.

Nvidia заявила, що перед поновленням Хуанга рада директорів отримала інформацію від високопосадовців уряду США і впевнена, що це рішення не створює ризику для національної безпеки.

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