Na Tajwanie producent chipów Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) wzrósł 24 listopada o 9,9% — do dziennego limitu — i podczas jednej sesji giełdowej zwiększył swoją wartość rynkową o 5,2 bln dolarów tajwańskich, czyli 158 mld dolarów. Stało się to po tym, jak rada dyrektorów Nvidia jednomyślnie zagłosowała za ponownym powołaniem Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego spółki, informuje Fortune.

Wzrost akcji spółek technologicznych

Tajwański indeks TAIEX wzrósł o 9%. W ubiegłym tygodniu stracił 17,5% — był to największy tygodniowy spadek od 1991 roku. Po wyprzedaży regulatorzy w weekend wprowadzili środki stabilizujące rynek, w tym zakaz krótkiej sprzedaży.

Akcje Foxconnu i Wistrona, które montują serwery sztucznej inteligencji z chipami Nvidia, zdrożały o niemal 10%. Akcje SK Hynix wzrosły o 6,7%, a Samsung Electronics o 6,6%. W Japonii akcje producenta pamięci Kioxia skoczyły o 10%, a producenta sprzętu do testowania chipów Advantest — o 12,5%.

Japoński Nikkei 225 wzrósł o 3,9% po trzydniowym weekendzie, a południowokoreański KOSPI — o 6,2%. Jednocześnie hongkoński Hang Seng spadł o 0,6%.

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Amerykańska kontrola eksportu

Główna strateg inwestycyjna Saxo Bank, Charu Chanana, nazwała ten ruch rynkowy silnym odbiciem, któremu sprzyjało zamykanie krótkich pozycji i wcześniejsza gwałtowna wyprzedaż. Oczekuje ona, że inwestorzy później ponownie skupią się na wydatkach na AI, wynikach finansowych spółek i polityce Rezerwy Federalnej USA.

W ubiegłym tygodniu Departament Handlu USA rozszerzył kontrolę eksportu procesorów AI dotyczącą Singapuru, Tajlandii, Indonezji, Malezji i Brazylii. Resort zamknął również lukę, która umożliwiała chińskim firmom dostęp do chipów Nvidia umieszczonych za granicą.

W poniedziałek resort dodał siedem firm, w tym Megaspeed i kilka jej spółek zależnych, do listy Entity List. W komunikacie Federal Register resort oświadczył, że firmy te stwarzają „znaczące ryzyko” dla interesów bezpieczeństwa narodowego lub polityki zagranicznej USA. Megaspeed, singapurska firma chmurowa, znajduje się w centrum zarzutów dotyczących możliwego przekierowywania chipów Nvidia do Chin i im zaprzecza.

Nvidia oświadczyła, że przed ponownym powołaniem Huanga rada dyrektorów otrzymała informacje od wysokich rangą urzędników rządu USA i jest przekonana, że decyzja ta nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

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