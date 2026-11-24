韩国金融服务委员会提议，在一项旨在加强对数字资产市场监管的新法案框架内，将加密货币交易所主要股东的持股比例限制在20%。《韩国先驱报》报道了这一消息。

符合既定标准的金融机构及其他实体，经委员会批准后可持有一家交易所最多34%的股份。具体条件将由总统令确定。超过上限的股份将失去表决权，但超出部分仍须调整至符合相关要求。

交易所的过渡期

现有加密货币交易所在被认定为数字资产平台运营商后，将有三年时间使其所有权结构符合新规定。中小型平台可根据其市场份额和投资需求，获得最长额外三年的延期。

监管机构还提议加强交易所的公司治理：外部董事必须在董事会中占多数，公司必须设立审计委员会并任命负责监督合规的专家。交易执行、上币审核和市场监测将纳入正式监管监督。

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对Digital X和Dunamu的影响

新限制可能影响Mirae Asset Consulting，该公司持有Digital X 97.15%的股份；Digital X原为加密货币交易所Korbit。该公司于7月以1414亿韩元收购这一股份，Korbit于8月更名为Digital X。若对Mirae Asset Consulting适用20%的基本上限，其必须将持股比例削减77.15个百分点。即使按照允许的34%最高上限计算，削减幅度也将为63.15个百分点。

关于Naver Financial计划收购Upbit交易所运营商Dunamu一事，也可能出现相关问题。根据拟议的换股条款，Naver Financial将获得Dunamu的全部股份，后者将成为其子公司。该交易仍在接受反垄断机构审查。金融服务委员会的材料未说明，该上限是否将通过母公司及其关联人士计算。

稳定币规则

该法案在初始阶段将仅允许通过由银行持有控股权的财团发行稳定币。金融科技公司可以继续作为此类财团的最大股东，而所有权标准将另行确定。金融服务委员会还预计，财政部将考虑修订《外汇交易法》，尤其是涉及以韩元计价稳定币的境外交易。

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