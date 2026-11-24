Komisja Usług Finansowych Korei Południowej zaproponowała ograniczenie udziału głównych akcjonariuszy giełd kryptowalut do 20% w ramach nowego projektu ustawy mającego wzmocnić nadzór nad rynkiem aktywów cyfrowych. Poinformował o tym Korea Herald.

Instytucje finansowe i inne podmioty spełniające ustalone kryteria będą mogły posiadać do 34% giełdy za zgodą komisji. Szczegółowe warunki mają zostać określone dekretem prezydenckim. Akcje przekraczające limit utracą prawo głosu, jednak nadwyżkowe udziały i tak będą musiały zostać dostosowane do wymogów.

Okres przejściowy dla giełd

Istniejące giełdy kryptowalut będą miały trzy lata od uznania ich za operatorów platform aktywów cyfrowych, aby dostosować strukturę własności do nowych zasad. Małe i średnie platformy mogą otrzymać dodatkowo do trzech lat odroczenia, zależnie od ich udziału w rynku i potrzeb inwestycyjnych.

Regulator proponuje również wzmocnienie ładu korporacyjnego na giełdach: dyrektorzy zewnętrzni mają stanowić większość w radzie dyrektorów, spółki powinny utworzyć komitety audytu i wyznaczyć specjalistów ds. kontroli zgodności z wymogami. Realizacja transakcji, weryfikacja notowań oraz monitorowanie rynku mają zostać objęte formalnym nadzorem regulacyjnym.

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Wpływ na Digital X i Dunamu

Nowe ograniczenia mogą dotknąć Mirae Asset Consulting, która posiada 97,15% Digital X — dawnej giełdy kryptowalut Korbit. Spółka nabyła ten udział za 141,4 mld wonów w lipcu, a w sierpniu Korbit zmienił nazwę na Digital X. Jeśli wobec Mirae Asset Consulting zostanie zastosowany podstawowy limit 20%, będzie ona musiała zmniejszyć udział o 77,15 punktu procentowego. Nawet przy dopuszczalnym maksimum 34% redukcja wyniosłaby 63,15 punktu procentowego.

Kwestia może pojawić się także w związku z planowanym nabyciem przez Naver Financial spółki Dunamu, operatora giełdy Upbit. Zgodnie z warunkami proponowanej wymiany akcji Naver Financial ma otrzymać wszystkie akcje Dunamu, która następnie stanie się jej spółką zależną. Transakcja jest nadal analizowana przez organ antymonopolowy. W materiałach Komisji Usług Finansowych nie sprecyzowano, czy limit będzie obliczany za pośrednictwem spółek dominujących i osób z nimi powiązanych.

Zasady dotyczące stablecoinów

Projekt ustawy na początkowym etapie pozwoli na emisję stablecoinów wyłącznie przez konsorcja, w których banki będą miały pakiet kontrolny. Firmy fintech będą mogły pozostać największymi akcjonariuszami takich konsorcjów, a kryteria własności zostaną określone odrębnie. Komisja Usług Finansowych oczekuje również, że Ministerstwo Finansów rozważy zmiany w ustawie o transakcjach walutowych, w szczególności dotyczące zagranicznych transakcji stablecoinami denominowanymi w wonach.

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