Комісія з фінансових послуг Південної Кореї запропонувала обмежити частку основних акціонерів криптовалютних бірж до 20% у межах нового законопроєкту про посилення нагляду за ринком цифрових активів. Про це повідомляє Korea Herald.

Фінансові установи та інші суб’єкти, що відповідатимуть установленим критеріям, зможуть володіти до 34% біржі за погодженням комісії. Детальні умови мають визначити президентським указом. Акції, що перевищуватимуть ліміт, втратять право голосу, однак надлишкові частки все одно потрібно буде привести у відповідність до вимог.

Перехідний період для бірж

Чинні криптобіржі матимуть три роки після визначення їх операторами платформ цифрових активів, аби привести структуру власності у відповідність до нових правил. Малі та середні платформи залежно від їхньої частки ринку та потреб в інвестиціях можуть отримати ще до трьох років відстрочки.

Регулятор також пропонує посилити корпоративне управління біржами: зовнішні директори мають становити більшість у раді директорів, компанії повинні створити аудиторські комітети та призначити фахівців із контролю за дотриманням вимог. Виконання угод, перевірка лістингу та моніторинг ринку мають перейти під формальний регуляторний нагляд.

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Вплив на Digital X і Dunamu

Нові обмеження можуть торкнутися Mirae Asset Consulting, яка володіє 97,15% Digital X — колишньої криптобіржі Korbit. Компанія придбала цю частку за 141,4 млрд вон у липні, а в серпні Korbit змінила назву на Digital X. Якщо для Mirae Asset Consulting застосують базовий ліміт у 20%, їй доведеться скоротити частку на 77,15 відсоткового пункту. Навіть за дозволеного максимуму в 34% скорочення становитиме 63,15 відсоткового пункту.

Питання також може виникнути щодо запланованого придбання операторки біржі Upbit, компанії Dunamu, компанією Naver Financial. За умовами запропонованого обміну акціями Naver Financial має отримати всі акції Dunamu, яка тоді стане її дочірньою компанією. Угоду ще перевіряє антимонопольний орган. У матеріалах Комісії з фінансових послуг не уточнено, чи обчислюватимуть ліміт через материнські компанії та пов’язаних із ними осіб.

Правила для стейблкоїнів

Законопроєкт на початковому етапі дозволить випуск стейблкоїнів лише через консорціуми, у яких банки матимуть контрольну частку. Фінтех-компанії зможуть залишатися найбільшими акціонерами таких консорціумів, а критерії власності визначать окремо. Комісія з фінансових послуг також очікує, що Міністерство фінансів розгляне зміни до закону про валютні операції, зокрема щодо закордонних операцій зі стейблкоїнами, номінованими у вонах.

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