W Izraelu producent sprzętu obronnego i lotniczo-kosmicznego Israel Aerospace Industries (IAI) osiągnął w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku rekordowy dla firmy zysk netto — około 663 mln dolarów. To o 37% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, informuje Jerusalem Post.

W trzecim kwartale zysk netto IAI wyniósł 214 mln dolarów wobec około 164 mln dolarów rok wcześniej. Sprzedaż firmy w pierwszych dziewięciu miesiącach wzrosła z około 5,1 mld dolarów do 6,6 mld dolarów, a w trzecim kwartale — o około 20%, do 2,3 mld dolarów. Wydatki na badania i rozwój, które firma finansowała samodzielnie, sięgnęły około 239 mln dolarów.

Rekordowy portfel zamówień

Portfel zamówień IAI wzrósł do rekordowych 35,6 mld dolarów, co odpowiada około 4,8 roku pracy firmy. Pod koniec 2025 roku wynosił około 28,8 mld dolarów. Klienci zagraniczni odpowiadają za 65% sprzedaży IAI, choć po 7 października 2023 roku wzrosła również wartość zamówień od izraelskiego Ministerstwa Obrony.

Przepływy pieniężne firmy z działalności operacyjnej wyniosły około 882 mln dolarów, a środki pieniężne i aktywa płynne — około 4,5 mld dolarów.

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Dług Ministerstwa Obrony

Jednocześnie na dzień 30 września 2026 roku izraelskie Ministerstwo Obrony było winne IAI miliardy szekli. W raporcie finansowym firma wezwała ministerstwa obrony i finansów do pilnego uzgodnienia mechanizmu spłaty długu.

Według publikacji zadłużenie Ministerstwa Obrony wobec IAI i Rafael Advanced Defense Systems wynosi około 7 mld izraelskich szekli dla każdej z firm. Wcześniej Elbit Systems poinformował o porozumieniu z ministerstwem w sprawie wypłaty około 4,5 mld szekli długu od 2027 roku oraz rekompensaty odsetek za opóźnione płatności.

Przewodniczący IAI Boaz Levy powiedział Walla, że firma nadal wywiązuje się ze zobowiązań finansowych i prowadzi dialog z ministerstwem. Dyrektor generalny IAI Guy Bar-Lev zaznaczył, że linie produkcyjne pracują na trzy zmiany, aby dostarczać sprzęt Siłom Obronnym Izraela. Jak powiedział, głównym czynnikiem wzrostu jest dział systemów, rakiet i kosmosu.

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