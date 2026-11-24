В Израиле производитель оборонной и аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries (IAI) за девять месяцев 2026 года получил рекордную для компании чистую прибыль — около $663 млн. Это на 37% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Jerusalem Post.

В третьем квартале чистая прибыль IAI составила $214 млн против примерно $164 млн годом ранее. Продажи компании за первые девять месяцев выросли примерно с $5,1 млрд до $6,6 млрд, а в третьем квартале — приблизительно на 20%, до $2,3 млрд. Расходы на исследования и разработки, которые компания финансировала самостоятельно, достигли около $239 млн.

Рекордный портфель заказов

Портфель заказов IAI вырос до рекордных $35,6 млрд, что соответствует примерно 4,8 года работы компании. В конце 2025 года он составлял около $28,8 млрд. На зарубежных заказчиков приходится 65% продаж IAI, хотя после 7 октября 2023 года вырос и объем заказов от Министерства обороны Израиля.

Денежный поток компании от операционной деятельности составил около $882 млн, а денежные средства и ликвидные активы — примерно $4,5 млрд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Долг Министерства обороны

В то же время по состоянию на 30 сентября 2026 года Министерство обороны Израиля задолжало IAI миллиарды шекелей. В финансовом отчете компания призвала министерства обороны и финансов срочно согласовать механизм погашения долга.

По данным издания, задолженность Минобороны перед IAI и Rafael Advanced Defense Systems составляет примерно по 7 млрд израильских шекелей для каждой компании. Ранее Elbit Systems сообщила о договоренности с министерством относительно выплаты около 4,5 млрд шекелей долга с 2027 года и компенсации процентов за просроченные платежи.

Председатель IAI Боаз Леви заявил Walla, что компания продолжает выполнять финансовые обязательства и поддерживает диалог с министерством. Генеральный директор IAI Гай Бар-Лев отметил, что производственные линии работают в три смены для поставок Армии обороны Израиля. По его словам, главным фактором роста является подразделение систем, ракет и космоса.

Читай нас в