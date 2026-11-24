在以色列，国防和航空航天设备制造商以色列航空航天工业公司（Israel Aerospace Industries，IAI）在2026年前九个月获得了约6.63亿美元的创纪录净利润。这比上年同期增长37%，《耶路撒冷邮报》报道。

第三季度，IAI的净利润为2.14亿美元，而一年前约为1.64亿美元。该公司前九个月的销售额从约51亿美元增至66亿美元，第三季度则增长约20%，至23亿美元。由公司自行资助的研发支出达到约2.39亿美元。

创纪录的订单积压

IAI的订单积压额增至创纪录的356亿美元，相当于该公司约4.8年的工作量。截至2025年底，这一数字约为288亿美元。海外客户占IAI销售额的65%，尽管自2023年10月7日以来，来自以色列国防部的订单量也有所增长。

该公司经营活动产生的现金流约为8.82亿美元，现金及流动资产约为45亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国防部债务

与此同时，截至2026年9月30日，以色列国防部欠IAI数十亿谢克尔。该公司在财务报告中呼吁国防部和财政部紧急商定债务偿还机制。

据该报报道，国防部对IAI和拉斐尔先进防务系统公司（Rafael Advanced Defense Systems）的欠款，对每家公司均约为70亿以色列谢克尔。此前，埃尔比特系统公司（Elbit Systems）表示，已与该部达成协议，从2027年起支付约45亿谢克尔债务，并就逾期付款的利息进行补偿。

IAI董事长博阿兹·莱维向Walla表示，该公司继续履行财务义务，并与该部保持对话。IAI首席执行官盖伊·巴尔-列夫表示，生产线实行三班制运转，以向以色列国防军供货。他说，增长的主要驱动力是系统、导弹和太空部门。

关注我们在