В Румынии бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску освободили из Центрального изолятора Бухареста и перевели под домашний арест после почти двух месяцев содержания под стражей. Он должен носить электронный браслет для мониторинга, сообщает Romania Insider.

Окончательное решение суда

Апелляционный суд Бухареста отклонил как необоснованную жалобу прокуроров DIICOT, занимающихся делами об организованной преступности. Они обжаловали предыдущее решение Бухарестского трибунала, который заменил Джорджеску меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Решение апелляционного суда является окончательным.

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Дело о мошенничестве

Джорджеску вышел из изолятора в Бухаресте в понедельник, 23 ноября. По данным издания, дело касается предполагаемого мошенничества на 1,1 млн евро.

В 2024 году Джорджеску, которого Romania Insider характеризует как пророссийского кандидата, неожиданно занял первое место в первом туре президентских выборов в Румынии. Эти президентские выборы впоследствии были отменены.

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