У Румунії колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску звільнили з Центрального ізолятора Бухареста та перевели під домашній арешт після майже двох місяців тримання під вартою. Він має носити електронний браслет для моніторингу, повідомляє Romania Insider.

Остаточне рішення суду

Апеляційний суд Бухареста відхилив як необґрунтовану скаргу прокурорів DIICOT, які займаються справами про організовану злочинність. Вони оскаржували попереднє рішення Бухарестського трибуналу, який замінив Джорджеску запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Рішення апеляційного суду є остаточним.

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Справа про шахрайство

Джорджеску вийшов із ізолятора в Бухаресті в понеділок, 23 листопада. За даними видання, справа стосується ймовірного шахрайства на 1,1 млн євро.

У 2024 році Джорджеску, якого Romania Insider характеризує як проросійського кандидата, несподівано посів перше місце в першому турі президентських виборів у Румунії. Ті президентські вибори згодом скасували.

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