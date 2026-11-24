W Rumunii były kandydat na prezydenta Călin Georgescu został zwolniony z Centralnego Aresztu Śledczego w Bukareszcie i objęty aresztem domowym po niemal dwóch miesiącach pozbawienia wolności. Musi nosić elektroniczną bransoletę monitorującą, informuje Romania Insider.

Ostateczna decyzja sądu

Sąd Apelacyjny w Bukareszcie oddalił jako bezzasadne zażalenie prokuratorów DIICOT, którzy zajmują się sprawami dotyczącymi przestępczości zorganizowanej. Zaskarżyli oni wcześniejszą decyzję Trybunału w Bukareszcie, który zmienił wobec Georgescu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na areszt domowy. Decyzja sądu apelacyjnego jest ostateczna.

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Sprawa o oszustwo

Georgescu opuścił areszt śledczy w Bukareszcie w poniedziałek, 23 listopada. Według publikacji sprawa dotyczy domniemanego oszustwa na kwotę 1,1 mln euro.

W 2024 roku Georgescu, którego Romania Insider określa jako prorosyjskiego kandydata, niespodziewanie zajął pierwsze miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Rumunii. Te wybory prezydenckie zostały następnie unieważnione.

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