在西班牙，网球运动员拉斐尔·纳达尔在俱乐部特别会员大会上当选皇家马德里董事会成员。据《明镜周刊》报道，根据马德里俱乐部提供的信息，99.5%的投票会员支持这名40岁运动员的候选资格。

投票结果

5名俱乐部会员弃权，另有4人投票反对纳达尔。在他当选前，马德里俱乐部董事会由19人组成。任命这名网球运动员是此次特别会议议程上的唯一事项。

已是皇家马德里荣誉会员的纳达尔称，新角色是一项重大责任。这位前世界排名第一的选手在俱乐部声明中说：“这是一项我承担起来、以便学习并作出自己贡献的巨大责任。”

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俱乐部的长期球迷

这名网球运动员指出，俱乐部让他联想到与家人和朋友一起观看比赛的时光。投票前，纳达尔感谢皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯和董事会提名他为候选人。他表示，自己怀着热情、学习的意愿以及尽己所能作出贡献的愿望接受了这一提议。

佩雷斯表示，俱乐部能够拥有一位具有纳达尔这般体育和人文意义的人士，应当感到自豪。这名网球运动员于2024年11月结束了成功的职业生涯，赢得了22个大满贯冠军头衔。

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