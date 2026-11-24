德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯在柏林与乌克兰同行叶夫根·赫马拉会晤后宣布，德国将为乌克兰生产乌克兰 Babka 侦察无人机。德方将提供约3400万欧元用于建立生产能力，Tagesschau报道称。

用于生产无人机的合资企业

为实施该项目，德国公司 Wingcopter 与乌克兰公司 Shadow Flytech 成立了一家合资企业。皮斯托里乌斯的声明具体说明了深化无人机生产合作的协议，该协议由德国总理弗里德里希·默茨和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于4月签署。

德国和乌克兰还签署了一份关于进一步发展乌克兰 Delta 作战管理系统的意向声明。未来，德国联邦国防军将使用该系统。该系统将独立数据和作战态势要素整合为统一的实时图景，旨在显著加快侦察、规划和作战行动的实施。

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有关波罗的海和太空的声明

在可能发生的乌克兰袭击俄罗斯货船事件之后，皮斯托里乌斯还警告不要让战争蔓延至波罗的海。该事件发生在芬兰湾。他表示，若俄罗斯这一侵略国境内的军事目标被用于对乌克兰发动俄罗斯袭击，乌克兰有权对其进行打击。同时，这位部长强调乌克兰负有特殊责任，战争不应蔓延至波罗的海。

消息人士称，芬兰边防卫队曾报告，芬兰湾东部一艘俄罗斯货船发生火灾，救援行动正在进行，并正准备采取措施应对可能的环境污染。皮斯托里乌斯积极评价了芬兰的行动。

这位部长还呼吁对有关俄罗斯可能计划在未来几周将一颗搭载核武器的卫星送入太空的报道保持克制。他表示，目前尚不清楚具体涉及何种武器，以及根据使用地点不同可能造成何种后果。德国正在进行内部磋商并采取必要措施。

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