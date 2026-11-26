伊朗可能正在研发新型中程弹道导弹变体，将更强大的发动机与能够在命中目标前机动的弹头相结合。美国战争研究所和美国企业研究所下属关键威胁项目的评估报告称，据《耶路撒冷邮报》报道。

配备机动弹头的导弹

分析人士评估称，伊斯兰革命卫队正在研发混合型导弹变体。它们可能将Haj Qassem弹道导弹的发动机，与Kheibar Shekan、Kheibar Shekan-2和Fattah-1导弹的弹头结合，这些弹头配备了可机动再入大气层飞行器。

分析人士指出，更强大的Haj Qassem发动机可使导弹在飞行末段获得更高速度。这使防空系统的反应时间更少。机动弹头则可在撞击前改变轨迹，这将使拦截更加困难并提高打击精度。

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地下设施与生产

11月21日，伊朗媒体展示了一处存有导弹的地下设施画面。据该报报道，视频中可看到一具能够发射两枚导弹的发射装置。近几周来，伊朗展示了数个此类地下综合设施，并称其为“导弹城市”。

战争研究所和关键威胁项目还指出，伊朗可能能够在仅对生产和供应链作出极少调整的情况下生产混合型变体。根据其评估，Haj Qassem、Kheibar Shekan-2和Fattah-1均属于Fateh-110系列，拥有相似的技术和供应链。与此同时，分析人士强调，在2026年春季的打击之后，伊朗生产能力和导弹库存的确切规模仍不明确。

报告还指出，美国海上封锁造成的经济影响日益令伊朗官员担忧。伊朗最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊于11月24日表示，该国及其武装部队决心突破封锁。

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