Иран, вероятно, разрабатывает новые варианты баллистических ракет средней дальности, сочетая более мощные двигатели с боевыми частями, способными маневрировать перед поражением цели. Об этом говорится в оценке американских Institute for the Study of War и Critical Threats Project при American Enterprise Institute, сообщает Jerusalem Post.

Ракеты с маневрирующими боевыми частями

По оценке аналитиков, Корпус стражей исламской революции разрабатывает гибридные варианты ракет. Они могут сочетать двигатель баллистической ракеты Haj Qassem с боевыми частями ракет Kheibar Shekan, Kheibar Shekan-2 и Fattah-1, оснащенными маневрирующими возвращаемыми в атмосферу блоками.

Аналитики отметили, что более мощный двигатель Haj Qassem может обеспечивать более высокую скорость ракеты на завершающем участке полета. Это оставляет системам противовоздушной обороны меньше времени для реагирования. Маневрирующие боевые части, в свою очередь, могут менять траекторию перед ударом, что должно усложнить перехват и повысить точность поражения.

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Подземные объекты и производство

21 ноября иранские СМИ показали кадры подземного объекта с ракетами. На видео, по данным издания, была заметна пусковая установка, способная запускать две ракеты. В последние недели Иран демонстрировал несколько таких подземных комплексов, которые называет «ракетными городами».

ISW и Critical Threats Project также указали, что Иран, вероятно, может производить гибридные варианты с минимальными изменениями в производстве и цепочках поставок. По их оценке, Haj Qassem, Kheibar Shekan-2 и Fattah-1 относятся к семейству Fateh-110 и имеют схожие технологии и цепочки поставок. В то же время аналитики подчеркнули, что после ударов весной 2026 года точный объем иранских производственных возможностей и запасов ракет остается неясным.

В докладе также отмечается, что экономический эффект американской морской блокады все больше беспокоит иранских чиновников. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи 24 ноября заявил, что страна и ее вооруженные силы настроены прорвать блокаду.

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