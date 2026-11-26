Iran prawdopodobnie opracowuje nowe warianty balistycznych rakiet średniego zasięgu, łącząc mocniejsze silniki z głowicami zdolnymi do manewrowania przed uderzeniem w cel. Wynika to z oceny amerykańskich Institute for the Study of War oraz Critical Threats Project przy American Enterprise Institute, o której informuje Jerusalem Post.

Rakiety z manewrującymi głowicami

Według oceny analityków Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opracowuje hybrydowe warianty rakiet. Mogą one łączyć silnik rakiety balistycznej Haj Qassem z głowicami rakiet Kheibar Shekan, Kheibar Shekan-2 i Fattah-1, wyposażonymi w manewrujące pojazdy powrotne do atmosfery.

Analitycy wskazali, że mocniejszy silnik Haj Qassem może zapewniać wyższą prędkość rakiety w końcowej fazie lotu. Pozostawia to systemom obrony powietrznej mniej czasu na reakcję. Manewrujące głowice z kolei mogą zmieniać trajektorię przed uderzeniem, co ma utrudnić przechwycenie i zwiększyć celność rażenia.

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Podziemne obiekty i produkcja

21 listopada irańskie media pokazały nagrania z podziemnego obiektu z rakietami. Na wideo, według publikacji, widoczna była wyrzutnia zdolna do odpalenia dwóch rakiet. W ostatnich tygodniach Iran prezentował kilka takich podziemnych kompleksów, które nazywa „miastami rakietowymi”.

ISW i Critical Threats Project wskazały również, że Iran prawdopodobnie może produkować hybrydowe warianty przy minimalnych zmianach w produkcji i łańcuchach dostaw. Według ich oceny Haj Qassem, Kheibar Shekan-2 i Fattah-1 należą do rodziny Fateh-110 oraz mają podobne technologie i łańcuchy dostaw. Jednocześnie analitycy podkreślili, że po uderzeniach wiosną 2026 roku dokładna skala irańskich możliwości produkcyjnych i zapasów rakiet pozostaje niejasna.

W raporcie wskazano również, że gospodarczy efekt amerykańskiej blokady morskiej coraz bardziej niepokoi irańskich urzędników. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei oświadczył 24 listopada, że kraj i jego siły zbrojne są zdecydowane przełamać blokadę.

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