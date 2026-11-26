Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec orzekł, że wynajmujący mogą zakazywać najemcom instalowania paneli słonecznych na balkonach tylko w wyjątkowych przypadkach. Sprawa dotyczy kompaktowych, podłączanych instalacji solarnych przeznaczonych do umieszczania na balkonach. O decyzji sądu informuje Tagesschau.

Prawo do instalacji balkonowych

Od października 2024 roku najemcy w Niemczech mają ustawowe prawo do instalowania takich urządzeń w swoich mieszkaniach. Prawo pozwala wynajmującym sprzeciwiać się montażowi tylko wtedy, gdy jest on dla nich nie do zaakceptowania. Celem tych przepisów jest wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej.

Spór sądowy powstał po tym, jak najemca w Saksonii zainstalował panel słoneczny na balkonie. Spółdzielnia mieszkaniowa, będąca wynajmującym, zgodziła się na montaż, ale postawiła warunek, aby urządzenie nie zakłócało zewnętrznego wyglądu budynku. Spółdzielnia obawiała się, że różne panele na balkonach stworzą wizualnie niejednolity obraz i mogą oślepiać inne osoby wskutek odbijania światła słonecznego.

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Sprzeciw spółdzielni odrzucono

Najemca zainstalował sprzęt, nie przestrzegając wymogów spółdzielni. Następnie spółdzielnia zażądała demontażu urządzenia i zwróciła się do sądu. Federalny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił jej sprzeciw, wskazując, że ustawodawca świadomie przewidział możliwość instalowania takich systemów solarnych bez istotnych przeszkód.

Sąd podkreślił również, że ewentualne oślepianie innych osób musi zostać konkretnie udowodnione, a samo naruszenie musi być istotne, aby uzasadniać zakaz. Obawy dotyczące wyglądu budynku same w sobie nie są wystarczającą podstawą do zakazania balkonowej instalacji solarnej. Numer sprawy: VIII ZR 248/25.

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