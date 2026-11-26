德国联邦法院裁定，房东只有在特殊情况下才能禁止租户在阳台安装太阳能电池板。此案涉及专为安装在阳台上的紧凑型插电式太阳能设备。Tagesschau报道了这一法院裁决。

安装阳台设备的权利

自2024年10月起，德国租户拥有在其住所安装此类设备的法定权利。法律仅允许房东在安装对其而言不可接受的情况下提出异议。这些规定旨在促进可再生能源的发展。

这起诉讼源于一名萨克森州租户在阳台上安装了一块太阳能电池板。作为房东的住房合作社同意安装，但提出条件，要求该设备不得破坏建筑物的外观。该合作社担心，阳台上不同的面板会形成视觉上不协调的景象，并可能因反射阳光而使他人感到眩目。

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合作社的异议被驳回

该租户安装设备时未遵守合作社的要求。此后，合作社要求拆除该设备并向法院提起诉讼。联邦法院驳回了其异议，并指出立法者有意规定，可以在没有重大障碍的情况下安装此类太阳能系统。

法院还强调，要证明禁止措施具有正当性，可能对他人造成的眩目必须有具体证据，且这种影响本身必须是实质性的。仅仅担心建筑物外观并不足以成为禁止阳台太阳能设备的理由。案号为VIII ZR 248/25。

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